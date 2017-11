Lupi di Toscana: il raduno annuale 2017 a Firenze

Appuntamento presso la Caserma Predieri

Il raduno dei Lupi di Toscana e dei simpatizzanti del glorioso Corpo che si ritrovano ogni anno per ricordare il 3 novembre nella ricorrenza della conquista del Veliki - Fajti.



L'appuntamento del 2017 è per il 12 novembre presso la Caserma Predieri di Rovezzano, periferia sud di Firenze. Qui l'organizzazione ha avuto la disponibilità del Generale Carlo Lamanna.



Alle nove di mattina i Lupi si ritroveranno presso il monumento salvato all'abbandono della Caserma Gonzaga di Scandicci ed inserito, con una cerimonia solenne, nel piazzale della Caserma di via Aretina. Alle 10 onore ai caduti e deposizione di una corona presso il monumento. Alle 10 e 30 sarà celebrata la messa.



Il futuro dell'ex Caserma Gonzaga nei progetti urbanistici di Firenze e Scandicci è molto caro agli ex commilitoni che hanno seguito da tutta Italia, anche attraverso gli articoli di Nove da Firenze le vicende burocratiche e gli incontri pubblici. Oggi il monumento ed altri simboli che rappresentano il Corpo sono conservati presso il museo della Caserma di via Aretina, ma quando i Lupi passano per Firenze cercano di passare a trovare i loro ricordi che suggellano con foto ricordo condivise poi sui gruppi Facebook.



L'affetto che lega tra loro i Lupi di Toscana è sempre vivo e conserva una memoria storica indelebile, oggi garantita dalla presenza dell'Associazione Lupi di Toscana guidata dal Colonnello Giacomo Silvestri.