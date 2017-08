Livorno: salvato un delfino che rischiava lo spiaggiamento

Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Nei giorni scorsi, i Vigili del fuoco del Nucleo di Soccorso Subacqueo ed Acquatico del Comando, è intervenuto alla foce dello Scolmatore d’Arno in zona Calambrone, per soccorrere un delfino che si trovava in pericolo di vita, essendosi avventurato nel canale dove le acque sono poco profonde, rischiando, così, lo spiaggiamento. Il delfino (di tipo Stenella) è stato recuperato dai sommozzatori e, una volta issato a bordo dl battello pneumatico in dotazione, è stato portato al largo nella zona denominata Meloria dove è tornato libero ed ha potuto riprendere il mare.