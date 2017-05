Livorno raduna centri yoga e meditazione e centri olistici 

​Fino al 13 giugno l’invio delle manifestazioni di interesse

Il CCN ViviSanJacopo con l’associazione Quartieri Uniti Ecosolidali chiama a raccolta, nell’ambito del progetto partecipativo regionale Quartieri Ecosolidali, tutte le associazioni cittadine legate al mondo olistico per creare la prima rete cittadina di associazioni che hanno a cuore il Ben-Essere della nostra comunità: centri yoga e centri olistici.

E’ il CCN ViviSanJacopo a promuovere l’iniziativa, per la storica vocazione del quartiere legata proprio al benessere della salute dei cittadini sin dai primi anni del ‘900.

Lo scopo – sostenuto anche dall’Amministrazione comunale - di creare una rete cittadina, è quello di valorizzare e dare visibilità a queste realtà del territorio legate al mondo olistico, che non tutti conoscono ma che invece – come sostengono i promotori – “possono contribuire , come comprovato anche da studi scientifici, a riequilibrare il rapporto corpo/mente, troppo spesso squilibrato nella società in cui viviamo”.

La costituzione della futura rete consentirebbe un suo riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione e quindi una maggiore facilità di rapporti tra associazioni e Ente a tutto vantaggio reciproco; consentirebbe inoltre di sviluppare in futuro manifestazioni sempre più rilevanti per la città. Non solo, la rete faciliterebbe la definizione di una sorta di mappa urbana delle associazioni presenti sul territorio.

Le associazioni olistiche possono pertanto manifestare il proprio interesse ad entrare in questa futura rete comunicando all’indirizzo : vivisanjacopo@gmail.com ; info: 3298226970 entro il 13 giugno 2017.

La costituzione della prima rete cittadina delle associazioni sarà oggetto di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Livorno e Associazione alla presenza della Regione Toscana che verrà sottoscritto il prossimo 18 giugno a Villa Mimbelli.

In quei giorni ( il 17 e 18 giugno) il complesso di Villa Mimbelli ospiterà YogAmare 1°edizione, due intere giornate dedicate a pratiche di meditazione yoga con illustri docenti, conferenze a tema, mercatini e spettacoli.