L'Inter nella prima di Seria A 2017/18

Queste le parole del Mister della Fiorentina Stefano Pioli in merito al sorteggio del calendario

“Sicuramente la nostra sarà la partita Clou della prima giornata di campionato. Trovare una squadra così importante come l’Inter è stimolante. Per me sarà emozionante esordire in questo campionato proprio a San Siro, cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio della Stagione -commenta l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli- Sono curioso di vedere come il calcio italiano e i tifosi reagiranno alla novità delle partite nel periodo natalizio, speriamo di avere tante persone al Franchi nella sfida del 30 dicembre”.

Le parole di Giancarlo Antognoni a caldo dopo il sorteggio della prima giornata: "Ci sono molti ex. Partita non facile. Meglio affrontare quelle forti subito".

Ecco la Prima Giornata:

1. Inter - Fiorentina

2. Fiorentina - Samp

3. Verona - Fiorentina

4. Fiorentina - Bologna

5. Juventus - Fiorentina

6. Fiorentina - Atalanta

7. Chievo - Fiorentina

8. Fiorentina - Udinese

9. Benevento -Fiorentina

10. Fiorentina - Torino

11. Crotone - Fiorentina

12. Fiorentina - Roma

13. Spal - Fiorentina

14. Lazio - Fiorentina

15. Fiorentina - Sassuolo

16. Napoli - Fiorentina

17. Fiorentina - Genoa

18. Cagliari - Fiorentina

19. Fiorentina - Milan