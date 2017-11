Le megalopoli indiane in “Instant Kharma”, la mostra di foto di Wolfgang Zurborn

L’evento si inaugurerà giovedì 7 dicembre alle ore 18 presso la fsm gallery della Fondazione Studio Marangoni di Firenze; sarà visitabile fino al 31 gennaio

Da New Delhi a Calcutta, un viaggio fotografico nei contrasti delle megalopoli indiane, universi in continuo fermento, ritratti dal tedesco Wolfgang Zurborn: è “Instant Kharma”, uno degli eventi speciali del 17° River to River Florence Indian Film Festival, unico festival italiano dedicato alla cinematografia indiana, che si terrà dal 7 al 12 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze con oltre 40 eventi tra proiezioni, talk, lezioni di cucina ed eventi off.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 7 dicembre alle ore 18 presso la fsm gallery, lo spazio espositivo della Fondazione Studio Marangoni (via San Zanobi 19r, Firenze). “Instant Kharma”, visitabile gratuitamente fino al 31 gennaio, ritrae in 24 scatti le megalopoli come mix selvaggio di culture, attraverso gli scatti di Zurborn realizzati dal 2013 al 2015. Un fitto collage di segnali, propaganda, pubblicità, simboli religiosi, gente vestita in stili diversi, che circola in strutture mega-urbane in costante competizione tra i diversi sistemi di valori dello stile di vita occidentale, diffuso dai miti dei mass media, e la profonda fede religiosa insita nella cultura indiana, testimoniata dagli onnipresenti idoli divini sparsi nel paesaggio urbano.

“La sfida dell’incontro con questo mondo sconosciuto - dice il fotografo Wolfgang Zurborn - è per me quella di trasformare l’esperienza personale dei mondi paralleli altamente complessi e interconnessi delle megalopoli in un linguaggio pittorico individuale, che non releghi l’ignoto nel regno dell’esotico,ma che riveli vicinanza a ciò che è estraneo. Per catturare la vivace vita di strada dell’India, è stato necessario creare principi di ordine nelle mie fotografie, che non tradissero il caos. Il disordine sereno delle strade di New Delhi e di Calcutta può così anche essere visto come un’opportunità per acquisire una tolleranza che rispetti i diversi modi di vivere e le varie religioni”.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, sarà possibile degustare finger food indiano accompagnato dal vino gentilmente offerto da Barone Ricasoli. A seguire alle 20.30, al Cinema la Compagnia, l’inaugurazione del 17° River to River Florence Indian Film Festival con la proiezione inanteprima italiana di “Newton”, pellicola di satira politica del regista Amit Masurkar, candidata dall’India agli Oscar come Miglior Film Straniero. Il film, presentato alla 67° Berlinale, premiato con il prestigioso “International Federation of Art Cinemas”, e reduce dal Tribeca Film Festival e dal Festival Internazionale del Cinema di Hong Kong, dove si è aggiudicato il premio della giuria, è una brillante commedia nera sulla violazione dei diritti umani e la necessità di rafforzare la democrazia. A presentare il film, Manish Mundra, produttore e fondatore della famosa casa di produzione indiana Drishyam Films.

Wolfgang Zurborn è nato nel 1956 a Ludwigshafen sul Reno, ha studiato presso la Scuola Statale di Fotografia della Baviera, a Monacoe presso l’Università di Scienze Applicate di Dortmund. Nel 1985, gli viene conferita la “Otto SteinertFellowship” della Deutsche Gesellschaft Für Photographie, dal 1986 è co-organizzatore della GalerieLichtblick di Colonia, dal 1998 è membro del ConsiglioDirettivo dell’Accademia di Fotografia tedesca. Dal 2001 insegna presso vari seminari e accademia e nel 2010 fonda la Scuola di Lichtblick. Le sueopere sono state esposte in tutto il mondo. Nel 2009, la Haus der Photographie Deichtorhallen di Amburgoha presentato una panoramica delle opere di Wolfgang Zurborn con fotografie in bianco e nero degli anniOttanta e le serie “Drift e China! Which China?”.

“Instant Kharma” è visitabile dal lunedì al sabato con orario 15-19, o su appuntamento allo 055 481106. Per informazioni info@studiomarangoni.it. La galleria resterà chiusa per vacanze natalizie dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi.

Il River to River Florence Indian Film Festival si svolge con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India e sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana, e realizzato con il contributo di Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Ufficio Nazionale del Turismo Indiano di Milano. Il festival si avvale della collaborazione degli sponsor Salvatore Ferragamo, Instyle, Air India, Hotel Roma, Baiana Tour Operator, Pensione Canada e dei partner Fondazione Studio Marangoni, Pocket Films, Amblè, Barone Ricasoli, Cescot Firenze, Indian Association of North Italy, Buh!, Royal India e dei media partner Firenze Spettacolo e Rdf.