Le Cure, nuova piazza con mercato: ecco come sarà

Lavori propedeutici dal 29 gennaio da parte di Toscana Energia

I cittadini si ritroveranno al Parterre, stasera 10 gennaio, a partire dalle 21 per un incontro con l'amministrazione sul progetto della riqualificazione de Le Cure e non solo, intanto Palazzo Vecchio rende noti gli aspetti progettuali della risistemazione dell'area che avrà inizio con le opere propedeutiche di fine gennaio e dovrebbe avere termine entro il nuovo anno.



La prima fase dei lavori prevede la demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione del parcheggio per una durata di 3 mesi. A seguire la seconda fase dei lavori con partenza da giugno e durata 7 mesi che riguarda tutto il resto del progetto. Spesa prevista: 2.796.250 euro.

Obiettivo: completamento lavori per l'inizio 2019 con spostamento del mercato nella nuova sede.

La valorizzazione complessiva prevede un nuovo assetto della piazza dove sarà realizzata ex novo una rotatoria e l’introduzione di elementi architettonici di qualità come la copertura del mercato delle erbe, arredi urbani, pavimentazioni e lastrici. E' prevista la riorganizzazione dei percorsi pedonali che nell’occasione saranno ampliati e resi più sicuri.



Per quanto riguarda l’area occupata dal mercato, Palazzo vecchio avvisa che "è stata progettata in modo tale che in orario di chiusura dell’attività delle bancarelle lo spazio sia percepito, e quindi utilizzato, come un luogo gradevole in cui giocare, sostare, incontrarsi. Anche per questo si prevede, tra gli elementi qualificanti: l’introduzione di ampie aiuole sopraelevate rispetto al piano di calpestio, lungo i lati delle quali sarà possibile sedersi, la piantumazione di 18 nuovi alberi, l’inserimento di panchine e dissuasori di design e l’introduzione di installazioni artistiche nei pressi degli ingressi al sottopassaggio pedonale, il tutto enfatizzato da una nuova illuminazione coreografica e di servizio".



Il nuovo mercato si compone di due spazi: la “piazza delle erbe” limitrofe all’edificio dell’ex acquedotto, dedicata ai generi alimentari in adiacenza ai quali ci saranno sei postazioni di generi vari e nel nuovo spazio pedonale che affianca l’edificio compreso tra viale Volta e viale dei Mille ulteriori nove postazioni di generi vari. Le due aree saranno collegate da un attraversamento pedonale regolato da semafori. L’accesso ai furgoni dei venditori nelle rispettive aree sarà regolato da dissuasori mobili a scomparsa. I furgoni degli operatori dei prodotti ortofrutticoli e alimentari avranno due aree predisposte, una all’interno del parcheggio e l’altra tra il mercato delle erbe e la ferrovia.

L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione della facciata dell’edificio ex acquedotto per conservare la memoria dell’importante servizio pubblico e mantenere la continuità del profilo edificato lungo il perimetro della piazza. Nella nuova facciata dell’edificio saranno inseriti i volumi necessari a ospitare quattro ambulanti di generi alimentari. Alla nuova facciata sarà ancorata la tettoia del mercato che risulterà sostenuta da esili colonne sul lato opposto. Ulteriori spazi dedicati al soggiorno sono individuati nella piazza lato viale dei Mille dove panchine singole in doghe di legno e ghisa sono inserite sotto gli alberi esistenti. Gli spazi pedonali sono protetti dal traffico e dall’ingresso delle auto da dissuasori in acciaio satinato e da ringhiere in acciaio corten. In questi spazi è previsto l’inserimento di portabiciclette.

Le due ampie zone pedonali in assenza del mercato saranno ombreggiate dagli alberi e delimitate da ampie aiuole dove saranno inseriti arbusti sopraelevate che proteggono lo spazio pedonale. Sarà conservato il cedro esistente nell’aiuola posta tra le carreggiate che sarà riprofilata in modo da essere compatibile con la nuova viabilità.

Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi pedonali attigui agli edifici che si realizza includendo lo spazio di pertinenza delle alberature esistenti, arredandolo con panchine e lampioni in stile e pavimentando in pietra i marciapiedi lungo l’esedra. Per questo sarà riorganizzato lo spazio adibito al parcheggio.

Sarà garantita la possibilità di accesso veicolare e di sosta a rotazione in questa zona commerciale con l’individuazione di una carreggiata veicolare di servizio compresa tra lo spazio pedonale e e le aiuole.

Per la viabilità sarà realizzata una nuova rotatoria per razionalizzare il traffico delle diverse direttrici; previsto un nuovo attraversamento pedonale altezza viale dei mille.