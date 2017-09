Lavori in via dei Bardi: da lunedì senso unico da via Guicciardini a lungarno Torrigiani

Ecco gli interventi che prenderanno il via la prossima settimana

Procedono i lavori di rifacimento della rete idrica in via dei Bardi. Lunedì 18 settembre il cantiere andrà a interessare il tratto sul fronte del garage. Previsto un divieto di transito nel tratto interessato (garantito l'accesso all'autorimessa) con percorso alternativo da Costa del Pozzo-vicolo del Canneto-piazza Santa Maria Soprarno ma solo per i veicoli inferiori al 35 quintali. Previste deviazioni per le linee Ataf.

La posa di infrastrutture della telefonia in via Faentina, via dei Cattani-via della Sala, via Portinari e piazza Davanzati. Ma anche lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas in via Portinari e la realizzazione della rotatoria in via Bugiardini. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.