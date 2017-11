L’artigianato artistico è rock

Un video promozionale di Lorenzo Baglioni

L’artigianato artistico fiorentino si scopre rock, alla moda e viaggia veloce sul web. Parola di Lorenzo Baglioni che ci canta su, con parole e musiche che ben raccontano la differenza tra la percezione e la realtà di un settore che è invece vivo e vivace, sorretto dalla passione di tante persone che vogliono imparare nel solco di una grande tradizione. Il video rientra nelle azioni del progetto Officina Creativa, realizzato da Artex in collaborazione con il Comune di Firenze, con Confartigianato Imprese Firenze e CNA Firenze. Con la solita ironia, Baglioni vuole parlare ai ragazzi di un mondo che premia la creatività e il talento con un linguaggio nuovo, diretto, per coinvolgere anche chi non conosce le tante opportunità che l’artigianato artistico può offrire.

L’artigianato artistico è un settore che, nonostante una concorrenza spietata, resiste. Basti pensare che oggi, nel solo Comune di Firenze son attive ben 595 imprese impegnate nel settore dell'artigianato artistico di eccellenza. La lavorazione dei metalli pregiati e delle pietre preziose è l’attività prevalente, quasi il 50% del totale delle imprese. Il 39% invece si occupa di restauro.

L’artigianato artistico segue la scia delle buone performance delle altre 29.393 imprese artigiane fiorentine, che, come segnalato dalla Camera di Commercio di Firenze, hanno fatto registrare un saldo positivo sull’ultimo trimestre (più 120 attività aperte nei vari settori), per un totale di oltre 71mila lavoratori.

I dati sono stati resi noti stamani in occasione della presentazione in anteprima del video, alla presenza di Lorenzo Baglioni, dell'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re e della neo vicepresidente di Artex Sara Biagiotti.

“Siamo convinti - dichiara il neo presidente di Artex, Giovanni Lamioni - che l'artigianato artistico ricopra un ruolo fondamentale per il presente e il futuro del nostro territorio, a Firenze e in tutta la Toscana. La scommessa vera è riuscire ad aiutare i nostri straordinari artigiani, spesso piccoli imprenditori, a poter competere in una società globalizzata. Artex guida e sostiene questo necessario processo di internazionalizzazione delle aziende. Il nostro - continua - è un settore che coniuga tradizione e innovazione e se nessuno può insegnarci nulla sulla tradizione, tanto è ancora il cammino da fare sulla strada dell'innovazione. Il nostro impegno sarà quello di aiutare gli artigiani fiorentini a vincere questa sfida in un'ottica di massima condivisione e collaborazione fra le istituzioni e i soci che ci rappresentano, come Confartigianato e Cna, garanzia di affidabilità per aiutarci a ricoprire al meglio il ruolo che abbiamo”

“La comunicazione è importante anche nel mondo dell’artigianato – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – Per questo, apprezzo l’iniziativa di Artex che attraverso un testimonial come Lorenzo Baglioni dà all’artigianato una veste ‘rock’ trasmettendo un bel messaggio, anche alla luce dei dati positivi dell’ultimo trimestre che vedono un aumento delle imprese giovanili. Ringrazio il presidente uscente Alessandro Sorani – ha proseguito l’assessore Del Re - perché questo video porta anche la firma della sua presidenza, che ha dato un’impronta giovane al mondo dell’artigianato fiorentino e al Conventino. Auguro buon lavoro al nuovo presidente Giovanni Lamioni”.