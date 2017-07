Lamborghini Super Trofeo Europa, seconda vittoria di fila per Mikaël Grenier e Loris Spinelli sul circuito di Spa

Il pilota canadese domiciliato a Prato ha inoltre debuttato alla 24 ore di Spa sulla Lamborghini del team Attempto

Sul circuito di Spa, il duo composto da Mikaël Grenier e Loris Spinelli hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva, la terza della stagione.

In Belgio, il duo italiano-canadese del Team Antonelli Motorsport si è aggiudicato la prima delle due gare del quarto round della Lamborghini Super Trofeo Europe portando a casa anche importanti punti per il campionato nella classifica PRO.

A dominare le prime fasi della gara era stato Vito Postiglione con anche il giro più veloce nelle qualifiche.

Nel corso della gara Mikaël Grenier e Loris Spinelli hanno messo a segno una serie di sorpassi fino a conquistare la prima posizione, portando la loro Lamborghini Huracan sul primo gradino del podio.

24 ore di Spa

Il pilota canadese domiciliato a Prato, Mikaël Grenier, ha inoltre debuttato nella 24 ore di Spa, quella che è considerata la gara più prestigiosa al mondo per le vetture GT. Partoto 58° con una Lamborghini Huracan (non ufficiale) del Team tedesco Attempto, dopo 2 ore era riuscito a risalire al 23° posto ma un tocco con una Mercedes lo ha visto costretto al rientro ai box per riparare il danno I 20 minuti impiegati per riparare il danno ha messo in seria difficoltà la squadra, ma dopo 16 ore di gara il team era di nuovo nei primi 40. Attorno alla 20ª ora il compagno di squadra Jaap Van Lagen ha accusato un rumore meccanico sul posteriore che ha poi costretto la vettura al ritiro.

Il pilota canadese (toscano di adozione come il suo manager Daniele Tartoni ndr) può vantare il giro più veloce in gara dei suoi compagni di squadra, 7 piloti in totale.

Al termine di questa esperienza Mikaël Grenier ha dichiarato: "E' stata una esperienza fantastica. Questa è stata la prima 24 ore della mia vita, ma sono determinato a rifarla il prossimo anno".