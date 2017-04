La vittoria del Crotone sull'Inter. Le riflessioni di Marcello Carli

Marcello Carli: "Ora è tutto azzerato, ripartiamo da capo"

Marcello Carli, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Tirreno’ uscita sulle pagine di questa mattina. Il direttore generale azzurro ha parlato della situazione attuale dell’Empoli, dopo il pareggio col Pescara e l’avvicinamento del Crotone in classifica: “Ora è tutto azzerato, ripartiamo da capo. Il Crotone è stato bravo a battere l’Inter e, in sostanza, inizia un nuovo campionato fatto di 7 partite. Ci aspettano due mesi intensi e difficili. Ne verrà fuori chi ci metterà più qualità, quantità e carattere“.

Nonostante il vantaggio in classifica sia dell’Empoli, il Crotone può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. “Contro il Pescara non è stata una bella partita – sottolinea Carli – e su questo non ci sono dubbi. Ma non ho mai visto una squadra reduce da 7 sconfitte consecutive offrire prestazioni gagliarde e brillanti dall’inizio alla fine. Certe ferite rimangono e qualcosa in questo senso abbiamo pagato“.

Fonte :Empoli Channel.it