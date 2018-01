Un incubatore di idee e nuovi progetti

Un gruppo di negozianti che si era riunito a MAREDAMARE 2017 sotto tale egida creerà formalmente durante "Immagine Italia" la prima rete d'impresa delle Bra Ladies.

Rete Intimo e Costumi, la prima rete d’impresa che coinvolge alcuni dei migliori negozi italiani esperti in bra&beach fitting, nasce dall’intraprendenza e dal coraggio di un gruppo di imprenditrici, le Personal Bra Ladies e si presenta come un nuovo tipo di player con tutte le carte in regola per affrontare un mercato in continuo cambiamento. Un progetto innovativo e ambizioso che raggruppa piccoli retailers sparsi sull’intero territorio nazionale e si pone, come obiettivo primario, l’omnicanalità: favorire l’integrazione di online e offline accompagnando i retisti lungo un percorso di evoluzione da negozi classici a modi nuovi di immaginare gli spazi d’acquisto. Il brand Rich, grazie a una strategia digitale studiata ad hoc, diventerà un punto di riferimento per le consumatrici italiane e diffonderà la cultura della vestibilità di reggiseni e costumi da bagno. Domenica 4 Febbraio alle ore 10.30, in concomitanza con Immagine Italia, nella saletta riunioni, i negozi fondatori si ritroveranno per celebrare insieme il debutto ufficiale della rete d’impresa. In questa occasione, durante la quale verranno anche rivelati i nomi dei fondatori, sarà ospite d’eccezione Massimo Torti, segretario generale di Federazione Moda Italia, l’Organizzazione di rappresentanza più importante del dettaglio Moda da sempre molto attenta allo sviluppo di reti d’impresa.