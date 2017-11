La nuova capsule collection dell’atelier Alberta Florence

Al Convitto della Calza di Firenze l’anteprima della borsa “Ortensia” per la raccolta fondi destinata ad AILO

Firenze, novembre 2017 – Wunderkammer è il nome della nuova collezione Alberta Florence, l’atelier della designer toscana Giulia Mondolfi. Una capsule collection che s’ispira alla tradizione delle Wunderkammer, la camera delle meraviglie in cui, a partire dal Cinquecento, venivano conservate rarità o bizzarrie della natura. Luoghi amati da collezionisti ed eruditi, che ancora oggi mantengono intatto il loro fascino e a cui la designer fiorentina si è ispirata per realizzare una collezione che è un inno all’eleganza, per una donna ricca di grazia e incanto.

“Per le nuove creazioni – dichiara Giulia Mondolfi – mi sono lasciata guidare dalla meraviglia e dallo stupore che suscitano le più note Wunderkammer italiane. Penso allo studiolo di Francesco I de’ Medici in Palazzo Vecchio a Firenze, o quello di Isabella d’Este al Palazzo Ducale di Mantova, due luoghi d’introspezione e di scoperta in cui erano custoditi oggetti insoliti e capaci di ritrarre il mondo nella sua varietà e ricchezza. Pietre rare, zanne di elefante, rami di corallo, frutti esotici, perle, conchiglie, oggetti ricercati immersi in un universo ‘soffuso’. Un’atmosfera che ho cercato di trasporre nei miei abiti, disegnando una collezione onirica, lontana dai ritmi frenetici e dall’idea di omologazione della moda contemporanea”.

Le creazioni della nuova capsule collection Alberta Florence, tutti pezzi unici confezionati a mano a Firenze, hanno linee morbide che avvolgono la figura femminile impreziosendola con sete e damaschi. Le tonalità che predominano sono quelle notturne: nero, bordeaux, verde bosco. Alle stampe floreali, tipiche dell’atelier, si affiancano fantasie che richiamano un mondo sospeso fatto di piante esotiche, coralli e conchiglie. La collezione è ambientata in una Firenze notturna, dove gli abiti sfilano al chiarore della luna.

La designer Giulia Mondolfi ha deciso di legare la sua nuova capsule collection Wunderkammer a un’importante iniziativa per la città di Firenze. Il 2 e 3 dicembre, in occasione della raccolta fondi organizzata al Convitto della Calza per sostenere le attività dell’American International League of Florence (AILO), Alberta Florence presenterà in anteprima esclusiva la borsa “Ortensia”. Il ricavato dalla vendita dei primi tre esemplari sarà interamente devoluto ad AILO.

A Firenze gli abiti dell’atelier Alberta Florence sono in vendita presso Boutique Nadine, Flo Concept Store e Bramada