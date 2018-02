La nipote di Nelson Mandela in Consiglio comunale

La riproduzione della cella dove Mandela fu incarcerato all'ingresso del Mandela Forum

Oggi pomeriggio in apertura di Consiglio comunale ha avuto luogo un intervento della nipote dell'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela.

Ndileka Mandela, che rappresenta la Nelson Mandela Mandela Foundation è a Firenze per partecipare, mercoledì 14 febbraio alle ore 15, all’ingresso del Mandela Forum di Firenze (piazza Berlinguer), il Mandela Memorial, all'inaugurazione della riproduzione in vetro della cella del carcere di Robben Island dove Nelson Mandela fu rinchiuso per 18 anni. L’inaugurazione darà il via alle iniziative promosse dal Mandela Forum di Firenze in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela. Parteciperà Sheldon Moulton, ministro plenipotenziario dell’ambasciata del Sudafrica in Italia.



Saranno presenti inoltre rappresentanti delle Istituzioni e di Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze, che sostengono le attività del Mandela Forum.



L’evento è aperto al pubblico.