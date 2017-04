"La gabbia" di Luca Spaziani (Porto Seguro Editore)

Più che mai attuale nei contenuti, il nuovo lavoro affronta tematiche generazionali e risulta affascinante già dalla copertina, realizzata per l'occasione dal pittore americano Mark Kostabi.

Dalla quarta di copertina dell'opera: “È l'estate del 2015. Piero, Vanni e Marcello sono tre cinquantenni fiorentini, benestanti e amici da una vita. Sposati e padri ciascuno di un'unica figlia, sono tutti e tre in crisi esistenziale, convinti di vivere dentro una gabbia costruita da loro stessi. Mentre cercano un modo per evadere, i rispettivi matrimoni naufragano e uno dei tre, Marcello, si decide a lasciare la famiglia e il lavoro per recarsi in Grecia, in una sperduta isoletta dell'Egeo, insieme a una giovane trentenne spagnola di cui si è perdutamente innamorato.

Gli altri due, incapaci di mollare tutto a loro volta, sono convinti che l'amico sia andato lì per aprire una gelateria, impresa per la quale gli hanno prestato una notevole somma di denaro. Un paio di settimane dopo la sua partenza i due scoprono che, invece della gelateria, Marcello ha comprato una barca a vela per fare il charterista nell'Egeo, insieme alla nuova fiamma. Decisi a riprendersi la somma prestata all'amico, partono a loro volta per la Grecia, ma a Mykonos, a causa dell'incontro con tre donne sconosciute, succedono alcuni fatti, imprevisti e violenti, che li porteranno a riconsiderare le loro vite.”

L'autore: Luca Spaziani vive a Firenze, dove esercita la professione di avvocato. Con Porto Seguro ha pubblicato anche Oro rosso, nel 2014. Del 2006 invece il suo primo libro, Kolosseo, edito da Polistampa.

Qualche notizia sul libro

genere: romanzo

pagg.: 220

costo: € 14,90

Disponibile in tutte le librerie e nei maggiori store online