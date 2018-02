La cena dè piatti vuoti

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

Nardella, in piazza, paga la cena promessa ai fiorentini!

Un evento nato su Facebook per far presente al Sindaco di Firenze Dario Nardella di aver perso la "scommessa" fatta con i Fiorentini sull' operatività della Tramvia ha radunato sotto Palazzo Vecchio un nutrito gruppo a reclamare la fantomatica cena!



Quasi tutti si sono presentati, come da istruzioni, con un piatto vuoto pronti per il Flash Mob...

Ma il Sindaco, stupisce, presentandosi con cinque vassoi pieni di schiacciata con finocchiona e vino rosso!

Qualche manifestante gli ha anche chiesto lo scontrino, che lui ha prontamente mostrato!



Non sono mancate le contestazioni nei confronti dello stesso Sindaco, per fortuna pacifiche, che hanno accompagnato l'evento.