La Boxe all'Isolotto

Evento sabato 18 novembre

Di nuovo la grande BOXE sbarca a Firenze il 18 Novembre presso la tensostruttura situata in via dei bassi, adiacente ai campi di calcetto. La neo società "Mugello Boxing Team" con a capo il presidente RENZO SARTI , società di appoggio alla "Boxe Mugello" che opera in campo dilettantistico entra in campo professionistico per eventi misti con pugili professionistici. La serata avrà inizio alle 21 con 8 match dilettantistici, dove combatteranno pugili locali e della Pugilistica Isolotto. Di spicco sono attese le performance di Mattia Arcidiacono, Vrenna giovanni, Fresenga Marco. Gli avversari sono chiamati dalla toscana e dall'Emilia Romagna. Antecedente al Main event ci sarà un sottoclou di un match debutto professionistico da Viareggio Pesi Supergallo CASTILLO STEVENSON VS COSTEA SILVIU sui 4 round. A seguire sarà la volta di LEPEI DRAGAN che è in classifica 2° dietro all' ex campione del mondo DE CAROLIS e 71° nella classifica mondiale ; attualmente è alla ribalta per aver battuto nell'ultimo match il francese MATHIEU BAURDELIQUE campione del mondo wsb e medaglia di bronzo alle olimpiadi di RIO 2016. La vittoria di Lepei è stata un'autentica sorpresa dove la stampa Francese le dette risalto. Sabato 18 Novembre nella categoria dei supermedi se la vedrà su 6 round contro l' Ucraino LEVAN SHONIA che vanta un curriculum con 14 vittorie e 6 sconfitte mai prima del limite, quindi avversario medio/alto per il nostro pugile Lepei 27 anni di Ginestra Fiorentina nel comune di Lastra a Signa dove risiede da 10 anni da luglio fa parte del team LORENI allenato dal maestro MAZZONI CRISTIANO. Si prevede una grossa affluenza di pubblico in cuor dell'Isolotto dove la Boxing team Mugello in collaborazione con la Pugilistica Isolotto ha messo in piedi un'evento di tutto rispetto.