La 42^ Ultramaratona Pistoia-Abetone

E' iniziato il conto alla rovescia

L'appuntamento è per Domenica 25 giugno 2017 quando la corsa podistica in salita più importante d'Europa tornerà ad arricchire di persone, sport ed iniziative la nostra provincia. Alla manifestazione che anche quest'anno ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Toscana e di tutti i Comuni Pistoiesi, sono già iscritti oltre 1500 atleti, con runners provenienti da tante regioni d'Italia, con 21 nazioni rappresentate per un totale di circa 50 atleti stranieri. Da notare la partecipazione di atleti dagli Stati Uniti, dal Venezuela, dal Perù con la new entry del Sud Corea.

Fiore all'occhiello dell'evento sportivo continua ad essere il “Quarto traguardo”, curato dall'Ufficio sport del Comune di Montecatini, percorso aperto a tutti e dedicato alla partecipazione dei disabili e dei loro accompagnatori. La Provincia tiene molto al “Quarto traguardo” che va avanti dal 2002 e che da allora è realizzato grazie all'importante collaborazione di Enti ed Associazioni.