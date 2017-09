Un progetto sull'artista di “Flowers”, “Salomé”, “Sogno di una notte di mezz’estate” e altri capolavori

Il Maestro Lindsay Kemp sarà protagonista di una serie di eventi che si svolgeranno a Firenze dal 19 al 30 settembre, patrocinati dal Comune di Firenze ed Estate Fiorentina.

Una mostra ed un workshop a Le Murate, un incontro con il pubblico al Museo Novecento, e lo spettacolo Kemp Dances al Teatro Puccini.

“Kemp a Firenze” sarà un omaggio reciproco fra un grandissimo artista del ventesimo secolo e la terra toscana che è diventata casa sua.

Un personaggio poliedrico, controverso, ironico e visionario che ricorda molto il carattere toscano, un artista che non si stanca mai di donare la sua arte e di danzare ancora sui palcoscenici del ventunesimo secolo.

Kemp per dieci giorni porta a Firenze mostre di disegni, foto di archivio, master-class di teatrodanza, incontri con il pubblico in cui racconta appassionatamente la vita e l’arte, ed uno spettacolo dove dà nuova vita ad alcuni dei suoi più grandi personaggi.

Malgrado gli anni che passano, Lindsay continua a vedere il mondo con gli occhi di un bambino e a creare intensamente e generosamente. Le sue carismatiche interpretazioni di personaggi diversissimi ipnotizzano come sempre, attraverso il suo semplice e dirompente linguaggio di teatrodanza.

La sua arte non si ferma alle sue interpretazioni, ma affascina anche attraverso le sue regie per la lirica, le sue mostre di disegni e pitture, i suoi originalissimi workshop fisio/esistenziali, il suo raccontare la sua vita, ispirazioni e arte in appassionanti incontri con il pubblico. Dopotutto, la sua vera missione è la trasmissione di una vita vissuta pericolosamente ma anche con dedizione totale alle discipline di estasi, libertà, comunicazione, amore e sopravvivenza.