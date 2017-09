​Keanu Reeves pilota al Mugello

L'attore ha preso parte ad un raduno motociclistico internazionale dal 15 al 17 settembre

L'attore Keanu Reeves ha trascorso un lungo fine settimana al Mugello dove, da venerdì 15 a domenica 17, ha partecipato, nelle vesti di pilota, ad un raduno internazionale di moto al quale hanno partecipato centinaia di appassionati.

La passione per le moto dell’attore è nota ed infatti Reeves aveva visitato il Mugello, allora nelle vesti di guest star, in occasione del Gran Premio d’Italia 2015.

Stavolta la star di Hollywood ha scelto di vivere in maniera intensa e prolungata la sua permanenza in circuito, sia in box che in pista. Al Mugello, dove ha familiarizzato affabilmente con tutti, Reeves ha potuto conoscere da vicino la vita del circuito, con particolare riferimento alla gestione della sicurezza, visitando il Race Control dove ha apprezzato le qualità organizzative che fanno del Mugello un’avanguardia nel settore del motorsport.