Jamiroquai e... i 13.000 del Visarno Arena

Da tutta Italia e non solo, intervenuti per lo spettacolo di Jason Kay.

Nonostante l'evidente dolore alla schiena, dato da un intervento chirurgico dei giorni scorsi, Jay Kay non ha tradito le aspettative del suo pubblico!

"Dopotutto è un perfezionista !!!", ci dicono un gruppo di ragazzi sardi presenti al concerto.

Le oltre due ore di spettacolo, spaziando da vecchi successi come Space Cowboy al suo ultimo disco, hanno fatto cantare e ballare tutti i 13.000.

Giochi di luce, che contraddistinguono i suoi spettacoli, hanno illuminato spesso a giorno l'area del Visarno.

Anche per stavolta, come per Firenze Rocks e Decibel Open Air, la "formula" di sicurezza agli ingressi ed all'interno dell'area ha reso possibile che lo spettacolo sia stato VERAMENTE uno spettacolo!



Rinnoviamo i ringraziamenti agli organizzatori che quest'anno sono riusciti a portare nomi importantissimi dello spettacolo a Firenze... ed ancora lo spettacolo non è finito!