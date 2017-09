IPHONE 8 e Plus, notte di passione anche a Firenze

Aperture all'alba negli Store del capoluogo

In occasione della commercializzazione di IPHONE 8 e IPHONE 8 PLUS, venerdì 22 settembre il Centro Commerciale I GIGLI aprirà l'ingresso di Corte Tonda a partire dalle ore 7.

Apple Store aprirà alle ore 8, mentre il resto del Centro Commerciale aprirà regolarmente alle 9.



Attesa anche in piazza della Repubblica all'ombra dei portici dove sono state installate le barriere per contenere l'assalto degli appassionati che non intendono farsi sfuggire la novità di Apple.