Io? Doppio! Up & Down, al Teatro Verdi di Firenze

Il saluto di Paolo Ruffini a Nove da Firenze.

Meritatissimo SOLD OUT per l'irriverente attore e doppiatore livornese.

Mercoledì 27 Dicembre un consueto appuntamento al Teatro Verdi di Firenze, Paolo Ruffini con "Io? Doppio! Up & Down".

Il motto di Paolo è "ridere fa bene alla salute", e con gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, sono riusciti a mettere in scena uno spettacolo comico ma allo stesso tempo con momenti molto toccanti.

Uno spettacolo che bisogna viverlo per capire l'atmosfera e la simbiosi che Paolo ha creato con quei ragazzi davvero Up con la sindrome di Down.

Paolo ha unito il suo classico e supercollaudato one man show "Io Doppio" alle incursioni degli attori della compagnia Mayor Von Frinzius che stravolgono spesso il palcoscenico con la propria autenticità.

Ospiti della serata le principesse della trasmissione " Colorado"; la fidanzata di Paolo Ruffini, Diana del Bufalo ed una coppia di cantanti lirici con una particolare storia che gli lega a Paolo, Courtney Ann Mills & Christian Chiapperini.

A far da contorno alla serata il Coro Gospel Mystical Voices.

Un spettacolo unico nel suo genere, con interpreti unici nel loro genere che un pochino ci insegnano come siano possibili le relazioni umane.