Inizio in ritardo e pareggio in extremis

Sampdoria-Fiorentina, Giampaolo: «I ragazzi sono stati straordinari»

Un punto e due pali contro la Sampdoria

La Fiorentina strappa all’ultimo respiro un punto a Marassi e spegne ogni speranza di rimonta alla Sampdoria.

Il Doria al 5′ è già in vantaggio grazie a una ingenuità di Sanchez e Fernandes incrocia di destro in profondità. Al 20′ Bernardeschi spara verso Viviano una punizione insidiosa, ma è ancora Fernandes –su assist di Schick– ad avvicinarsi al raddoppio al 22′, neutralizzato da Tatarusanu in uscita. Babacar prova a sorprendere Viviano fuori dai pali, ma senza fortuna. Quagliarella, prova da centrocampo, dopo la mezzora. Tello al 39′ impegna Viviano per l’ultima parata del primo tempo, che si chiude con un colpo di testa di Sanchez a fil di palo.

La ripresa si apre con un cambio Kalinic al posto di Ilicic e sopratutto con Babacar respinto da Viviano. All’11’ Tello coglie il palo interno e poco dopo arriva l’1-1 della Fiorentina, che su corner di Valero e vede Rodriguez insaccare di testa. Giampaolo opera le prime sostituzioni: fuori Fernandes e Linetty, dentro Praet e Alvarez. Poco dopo Schick da destra allarga proprio per Alvarez, che stoppa e calcia alle spalle di Tatarusanu. Prima della mezzora Dodô esce per a Regini mentre Sousa sostituisce Milic con l'offensivo Chiesa. I viola all’arrembaggio con Kalinic che colpisce il secondo legno. Saponara al posto di Bernardeschi negli ultimi dieci minuti. E alla fine arriva il 2-2 di Babacar, che sorprende Viviano con un pallonetto a giro dal limite dell’area. Si prosegue nel recupero accesissimo. Alvarez in diagonale costringe Tatarusanu al miracolo, lo stesso che compie Viviano sulla sponda opposta, all’ultimo istante, su Babacar. Come all’andata non vince nessuno.

E il giallo della ventina di minuti di ritardo sul fischio d’inizio? Il vice questore ha giustificato il ritardo del pulman della squadra viola per improvvise difficoltà dovute alla concomitanza di una manifestazione podistica e una ciclistica che si sono svolte in città.

Reti: p.t. 5′ Fernandes; s.t. 15′ G. Rodriguez, 26′ Alvarez, 44′ Babacar.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Dodô (29′ s.t. Regini); Barreto, Torreira, Linetty (34′ s.t. Alvarez); Fernandes (20′ s.t. Praet); Quagliarella, Schick.

A disposizione: Puggioni, Falcone, Simic, Palombo, Regini, Pavlovic, Cigarini, Djuricic, Tessiore, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori; Tello, Badelj, Milic (28′ s.t. Chiesa); Ilicic (1′ s.t. Kalinic), Bernardeschi (36′ s.t. Saponara); Babacar.

A disposizione: Sportiello, De Maio, Olivera, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Maistro, Mlakar, Tomovic.

Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Russo di Nola.

Assistenti: Dobosz di Roma 2 e De Pinto di Bari.

Quarto ufficiale: Vuoto di Livorno.

Arbitri addizionali: Pairetto di Nichelino e Aureliano di Bologna.

Note: ammoniti al 25′ p.t. G. Rodriguez, al 22′ s.t. Praet, al 30′ s.t. Alvarez per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 16.789 (rateo 164.806 euro), paganti 2.558 (incasso 46.681 euro); terreno di gioco in buone condizioni.