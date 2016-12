Incidente, esplode Gpl: ​chiusa uscita Fi-Pi-Li a Lastra a Signa

Interruzione della viabilità in direzione Firenze

Forti esplosioni, poi il mezzo di trasporto si è incendiato. Alcune bombole contenenti Gpl sono infatti esplose a bordo di un autocarro nei pressi della Firenze Pisa Livorno. Non vi sarebbe nessun danno ai conducenti dell'automezzo coinvolto né ad altri mezzi in transito.



"L'uscita della Fi-PI-LI a Lastra a Signa, in direzione Firenze, è chiusa a causa di un incidente. Si segnalano forti disagi anche per la circolazione urbana di prossimità" avvisa la Città Metropolitana di Firenze.



Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, impegnati anche reparti dei Vigili del fuoco e la Municipale di Lastra a Signa