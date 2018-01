Incidente in Ambulanza su via Pistoiese, paziente era in codice rosso

​Feriti i quattro soccorritori e il conducente della vettura coinvolta

Uno scontro tra un’ambulanza in codice rosso e a sirene spiegate e un’auto, cinque persone ferite e l’anziano paziente a bordo del mezzo di soccorso ricoverato in ospedale. L’anziano, già grave, è stato immediatamente trasferito su un altro mezzo di soccorso e trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i quattro soccorritori e il giovane conducente dell’utilitaria: sono stati tutti portati in ospedale da altre ambulanze. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

L' incidente è avvenuto martedì sera in zona Peretola. Erano le 21.30 circa e un’ambulanza a sirene spiegate stava portando in ospedale un 92enne colto da un grave malore. Da una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso, immettendosi da via del Granchio in via Pistoiese verso la città, si è trovato di fronte una Toyota Yaris, condotta da un ventenne fiorentino e diretta in direzione San Donnino. L’impatto è stato inevitabile.



Sul posto è intervenuta una pattuglia del Reparto Infortunistica stradale della Polizia Municipale per effettuare i rilievi.