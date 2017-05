Incidente con vettura ribaltata

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti per un incidente stradale, nel capoluogo, all'incrocio tra via Jacopo Nardi e via della Robbia.

Sono rimaste coinvolte tre autovetture, di cui una ribaltata.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre due feriti, consegnati al 118.

Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco, in Toscana, hanno effettuato complessivamente 156 interventi di soccorso