Incidente a Firenze nord: auto si ribalta

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e per la conducente è scattata la multa

Spettacolare incidente questa mattina in via Luder, all’altezza del distributore Bayfin. Prima delle 8 una Hyundai stava percorrendo la strada verso il raccordo autostradale Firenze Nord quando la conducente, una donna del 1975 residente a Sesto Fiorentino, per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura urtando prima un’altra auto, una Ford, poi il new jersey del cantiere che gli ha fatto da “rampa”. L’auto si è infatti ribaltata sulla fiancata sinistra e ha continuato la sua corsa così per una cinquantina di metri. La conducente della Hyundai è stata portata all’ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni mentre quella del Ford, una donna del 1972 residente a Firenze, se l’è cavata con un grande spavento



. I rilievi e la rimozione dei veicoli hanno comportato rallentamenti della circolazione nella zona che si è normalizzata intorno alle 9. In corso accertamenti della Polizia Municipale, intanto per la conducente della Hyundai è scattata una multa per la violazione dell’articolo 141 del codice della strada (41 euro di sanzione).