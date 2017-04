Incendio in area boscata di pregio

Un incendio scoppiato ieri in località Monte Pepe, è attualmente in fase di bonifica

Un incendio scoppiato in località Bergiola Foscalina, nel comune di Carrara, ha interessato 35 ettari di bosco, minacciando una vasta area boscata di pregio di oltre 100 ettari.

Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale che coordina le operazioni di intervento delle squadre a terra che si sono alternate con un contingente di oltre 24 persone, insieme a due elicotteri della flotta regionale e due Canadair della flotta nazionale, tuttora operativi.

Un altro incendio scoppiato ieri in località Monte Pepe, nel comune di Montignoso, ha interessato 4 ettari di superficie boschiva in zona impervia ed è attualmente in fase di bonifica.