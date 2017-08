Incendi, ancora fiamme a Camaiore: due elicotteri sul posto

SI raccomanda ancora la massima attenzione a osservare i divieti e segnalare situazioni anomale

FIRENZE– Ripreso l'incendio sul monte Prana, nel territorio del comune di Camaiore. La Sala operativa della protezione civile regionale informa che è ancora attivo l'incendio che è scoppiato il 14 agosto scorso e che in questo momento stanno lavorando allo spegnimento 2 elicotteri (EliMassa ed EliLucca) e 9 squadre a terra per un totale di 35 persone (volontariato e operai forestali delle Unioni dei Comuni della Versilia e della Garfagnana). Da una prima stima sarebbero circa 100 gli ettari percorsi dalle fiamme, 30 di bosco rado e 70 di prati a pascolo. La Sala operativa inoltre comunica che sono attivi in Toscana in questo momento altri 4 incendi tutti sotto controllo.

Resta alta l'allerta in Toscana. SI ricorda che sull'intero territorio regionale è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza dei divieti vigenti comporta l’applicazione di pesanti sanzioni, previste dalle disposizioni in materia. Il divieto resta in vigore fino al 31 agosto. I numeri da contattare per segnalare tempestivamente eventuali focolai sono: il numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o il 115 dei Vigili del Fuoco. E' bene seguire le norme dettate dal regolamento regionale e tenere comportamenti corretti per evitare lo sviluppo di incendi, che rappresentano un grave danno all'ambiente e alla collettività, nonché a segnalare eventuali situazioni o comportamenti anomali alle forze dell'ordine, 112.