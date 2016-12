Il sindaco di Firenze, Dario Nardella replica al Movimento 5 Stelle

Botta e risposta su Twitter

(DIRE) Firenze, 28 nov. - "Non so a cosa si riferisca. Quando Grillo sara'' sindaco e governera'' una citta'', forse potro'' confrontarmi con lui sui problemi di governo. Sul resto ho dato il benvenuto a tutti loro, a Firenze sono i benvenuti. Se si vuole davvero ridurre il costo della politica allora votiamo si'' per eliminare 315 senatori, mettere il tetto allo stipendio dei consiglieri regionali, eliminare i rimborsi politici ai gruppi regionali, eliminare le Province, eliminare il Cnel che ci e'' costato 1 miliardo di euro finora. Basta votare si'' senza fare tante chiacchiere". Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella replicando alle parole odierne del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo che al restituiton day riferendosi al primo cittadino ha parlato di ''sindaco duplicato''.

"Non e'' semplice portare tanta gente in Piazza Signoria, Beppe. A te e'' andata cosi''. Noi proveremo a far meglio venerdi'' #bastaunSi". Lo scrive su twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze, che posta una foto della piazza dove si e'' svolta questa mattina una manifestazione dei 5 stelle. (Vid/ Dire)