Serie A: il posticipo domani sera

La sfida in programma all’Olimpico martedì 7 febbraio alle 20:45. Sousa in conferenza stampa: “Totti? E’ una favola”

Ecco iI convocati viola per la trasferta di Roma, posticipo del 23° turno di campionato di scena martedì alle 20:45 all'Olimpico:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, BorjaValero, Vecino.

La Fiorentina nel 2017 in campionato ha ottenuto tre vittorie ed un pari, ma Sousa sa bene che all’Olimpico sarà dura: “La Roma ha grandissime qualità, soprattutto in transizione, visto che i giallorossi sanno segnare e sono forti sulle fasce. Capiscono quali spazi devono occupare e questo per chi difende è complicato”. Il tecnico dei viola rispetta quindi gli avversari ma pone fiducia nei suoi: “La Roma ha cambiato modulo e struttura rispetto alla gara di andata, ma noi siamo in grado di difendere bene ed attaccare ancora meglio. Dobbiamo giocare come contro la Juventus? Sono avversari diversi, sappiamo comunque che la Roma ci creerà difficoltà, sicuramente voglio rivedere lo stesso spirito e la stessa intensità. Vogliamo vincere e dobbiamo essere effettivi e concreti sfruttando da subito le occasioni e magari così indirizzare la gara a nostro favore”. Riguardo la formazione, Sousa dovrà fare a meno di qualche giocatore ma confida nei sostituti: “Kalinic non sarà convocato e anche Saponara non ci sarà. Babacar e Kalinic hanno caratteristiche diverse, lo sappiamo, ma chi andrà in campo si adatterà ai giocatori che abbiamo là davanti. Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez invece saranno convocati”.

Nikola Kalinic infatti ha svolto la sessione odierna di allenamento ancora in maniera differenziata per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio destro. L’evoluzione è positiva con l’esecuzione dell’allenamento in assenza di dolore; tuttavia rimangono condizioni di rischio che ne controindicano la disponibilità per domani. Mentre Riccardo Saponara sta completando il percorso riabilitativo del trauma distorsivo alla caviglia sinistra, svolgendo il lavoro con il resto del gruppo.

Sono venti i giallorossi convocati da Luciano Spalletti: nell'elenco c'è anche Perotti, in forte dubbio alla vigilia. Anche Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Jesus rientra in gruppo. Perotti è stato impegnato in un lavoro individuale, valuteremo le risposte ma per domani non ci sarà. Florenzi prosegue il suo percorso riabilitativo. Vermaelen ha un problema alla mano a causa di un trauma contusivo durante l’allenamento. Sarà fermo perché qualche rischio c’è e va valutato bene”. “Loro hanno avuto un periodo di difficoltà come è successo a tutti. Ora stanno moto bene, sono stati bravi a riorganizzarsi, hanno ritrovato la condizione di qualche calciatore forte e ora sono una squadra forte. Hanno fatto risultati, prestazioni nelle ultime partite. Sarà una gara equilibrata e difficile. La Fiorentina ha giovani di prospettiva, ha un gioco, una società forte. Ma altrettanto noi. Sarà un confronto bello e di alto livello”.

La successiva partita di Campionato, Fiorentina–Udinese, si disputerà sabato 11 febbraio alle ore 20:45, mentre la partita di Europa League Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, è in programma giovedì 16 febbraio alle ore 19:00 al Borussia Park di Mönchengladbach.