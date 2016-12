Il pattinaggio artistico mondiale torna a Firenze

A bordo pista ristorazione al tavolo

Il grande evento con i fuoriclasse di questa disciplina affascinante torna per il settimo anno consecutivo al Mandela Forum di Firenze. L’evento è cresciuto negli anni in maniera esponenziale dal punto di vista artistico e per quanto riguarda il gradimento del pubblico (a gennaio 2016 sono stati oltre 11.000 gli spettatori complessivi), con due spettacoli straordinari, diversi tra loro, che esaltano la parte puramente artistica del pattinaggio. Si possono apprezzare le diverse sfumature di uno sport fatto di tecnica raffinatissima, velocità, acrobazia ma anche intensità interpretativa, eleganza, mimica facciale. Sono previsti anche momenti di “contaminazione” con discipline artistiche diverse come la danza aerea, la ginnastica artistica, la danza sportiva.

Nella prima serata di sabato 21 gennaio (inizio ore 21.00) sono previste le performance degli atleti “Top Champions”, selezionati attraverso un sondaggio on line a livello mondiale tra addetti ai lavori del settore e semplici appassionati; la giornata di domenica 22, a partire dalle 16.00, sarà invece dedicata al tradizionale musical con i pattini che ha sempre riscosso un grandissimo successo: il titolo dello show 2017 è LATINOAMERICANA”.