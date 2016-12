Vi accompagnerà tutto l'anno sul vostro desktop con gli scatti fotografici di Alessandro Rella, interamente dedicati all'Associazione Esercizi Storici Fiorentini

Anche quest'anno Nove da Firenze, dal 1997 il primo giornale on line della città, ha il piacere di offrire ai propri lettori il Calendario on line 2017, dedicato interamente all'Associazione Esercizi Storici Fiorentini, negli splendidi scatti del fotografo Alessandro Rella. L’”Associazione Esercizi Storici, Tradizionali e Tipici Fiorentini”, nata nel febbraio 2013, riunisce circa 60 aziende storiche fiorentine formate da artigiani, commercianti, attività ricettive, della ristorazione e dell’enogastronomia che, iscritte nell’Albo degli Esercizi Storici istituito dal Comune nel 1999, hanno deciso di riunirsi in Associazione per tutelare le proprie attività storiche e farle riconoscere quale patrimonio culturale, sociale e caratteristico della città di Firenze.

A novembre 2016 i giornali locali titolavano "Negozi storici che chiudono, Old England dice stop: addio a fine anno...", "A Firenze chiude Old England, lo storico regno del tweed...", "Firenze perde un altro pezzo: chiude l'Old England Stores...", "Firenze, addio Old England: chiude un negozio storico del centro...", "Firenze, chiude 'Old England' un pezzo di storia del Centro Storico...". Il disappunto diffuso anche nella redazione del nostro giornale on line si è catalizzato nell'iniziativa proposta da Alessandro Rella, fotografo e curatore della rubrica Spettacolo: dedicare alle botteghe storiche il Calendario on line 2017 di Nove da Firenze, per dare risalto alla "Fiorentinità", come in quello dedicato al Calcio Storico Fiorentino nel 2016, grazie alle foto di Monica Caleffi.

"Ho preso contatto con l'associazione -spiega Alessandro Rella- tramite il presidente Gherardo Filistrucchi, che si è subito mostrato entusiasta. Non senza difficoltà, ho dovuto selezionare io, tra tutti gli esercizi aderenti, i dodici che avrei immortalato nel nostro calendario". Rella non si è orientato alla sola storicità dell'esercizio, ma alla sua tipicità, o per meglio dire unicità. "Due giorni su e giù per lo splendido centro cittadino a fotografare i dodici esercizi -racconta il fotoreporter di Nove da Firenze- Ho scoperto realtà stupende, alcune fedelissime alla loro dimensione di antiche botteghe. Ho conosciuto persone fantastiche, preparatissime come non si trovano più, alla vecchia maniera. Con ognuno mi sono intrattenuto a parlare, ad ammirare il loro lavoro a scoprire il rapporto che hanno con i clienti". Poi la selezione delle immagini, l'impaginazione di Cecilia Chiavistelli, grafica e redattrice di Nove da Firenze, sino alla pubblicazione di oggi per mano del provider Aperion. "La scelta di Alessandro Rella ha evitato le classiche foto di esterni, o vetrine -spiega Nicola Novelli, fondatore 20 anni fa del giornale on line e ancora direttore responsabile- optando per i particolari al loro interno. Alessandro fotografa tutti i giorni pietre preziose per professione. Con la stessa perizia si è cimentato in questo progetto andando a scovare le scintillanti sfumature dei dettagli. Il suo calendario ci accompagnerà per tutto il 2017 con immagini curiose, realizzate per farci varcare le belle vetrine e le vecchie insegne, per scoprire le splendide realtà all'interno".

Fotografo:

Alessandro Rella