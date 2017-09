Il Calcio Storico sulla Spiaggia sull’Arno

All'Easy Living, sabato 23 settembre, i calcianti delle Vecchie Glorie sfideranno i Pompieri di Firenze

Una partita con le Vecchie Glorie del Calcio Storico in riva d’Arno chiude la stagione di Easy Living, lo spazio estivo distribuito tra piazza Poggi e la Spiaggia urbana sotto lungarno Serristori. Sabato 23 settembre appuntamento a ingresso libero per godersi gli ultimi raggi di sole con scorcio panoramico sulla città.

Dopo il Beach Rugby e il percorso benessere in legno, la Spiaggia sull’Arno si conferma luogo prediletto per lo sport all’aria aperta: qui confluirà nel pomeriggio di sabato il Corteo della Repubblica Fiorentina, dopo aver attraversato il centro storico. Il Corteo partirà alle ore 16.30 da Palagio di Parte Guelfa e seguirà il seguente percorso: via Porta Rossa, via Calimala, via Vacchereccia, piazza Signoria, via della Ninna, via de' Neri, Corso Tintori, via de' Benci, Ponte alle Grazie, Lungarno Serristori, Lungarno Cellini, piazza Poggi. A scendere in campo sul terreno sabbioso alle ore 18, saranno i Calcianti delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino insieme ai Calcianti dei Pompieri di Firenze. Il Magnifico Messere sarà Giovanni Verrecchia, patron del noto ristorante Perseus. Dopo la partita la serata si concluderà a cena nella caserma dei Vigili del Fuoco di Firenze Ovest, all’Isolotto. Prima dell’inizio della contesa verrà rispettato un minuto di silenzio per un collega della squadra dei Pompieri, Daniele Pucci, scomparso prematuramente.

L’appuntamento con la prossima stagione della terrazza e della Spiaggia sull’Arno è già fissato per maggio 2018. E il count down è già partito ufficialmente sulla pagina Facebook di Easy Living.