Il Black Friday in Toscana

A Prato sbarca nelle vie del centro storico

Anche in Toscana scatterà venerdì la corsa all’affare in occasione del “Black Friday”, giornata in cui i consumatori potranno godere di sconti e promozioni presso molti esercizi commerciali e attraverso le vendite online. Aumentano i negozi, le catene e i centri commerciali della regione che quest’anno hanno aderito al “Black Friday” e che quindi, a partire da venerdì, applicheranno sconti straordinari sui prezzi. Una occasione sia per i consumatori, che potranno acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati e iniziare a fare i regali di Natale, sia per il settore del commercio, che vedrà aumentare il giro d’affari dopo anni di crisi e di vendite al ribasso.

Arriva il Black Friday al Centro Commerciale I GIGLI tantissime occasioni per tutti. Il “Venerdì nero” degli acquisti sarà il 24 novembre e vi parteciperanno oltre 90 punti vendita tra cui 12 medie superfici.

Per il Black Friday i negozi del Centro Commerciale resteranno aperti fino alle 23.

Prato propone un appuntamento particolare, una sorta di "Black Friday Night" in occasione del Black Friday, il "venerdì nero" tipico della tradizione americana (il nome fa riferimento al giorno in cui i negozianti passavano dal colore rosso simbolo delle perdite, al colore nero dei guadagni), che negli ultimi anni ha preso piede anche nel nostro Paese, e che andando ad inaugurare di fatto il periodo degli acquisti natalizi segna il periodo dell'anno più proficuo per i venditori. Per l'occasione i popuppers ed i negozi storici delle due vie hanno organizzato un ricco programma di eventi, previsti per venerdì 24 novembre dalle 17 fino alle 22, in modo da permettere a tutti i cittadini di poter tornare ancora una volta ad animare le strade del centro, in un'atmosfera di condivisione e convivialità che è il primo e fondamentale ingrediente per contrastare fenomeni di degrado e insicurezza urbana, come lo stesso progetto Pop Up si propone di fare.

Anche il Codacons ha deciso di partecipare al Black Friday e venerdì proporrà la propria tessera annuale al costo speciale di 1 euro per chi deciderà di iscriversi online all’associazione attraverso il sito www.codacons.it. L’organizzazione dei consumatori, tuttavia, mette in guarda i cittadini della Toscana da possibili truffe, raggiri e fregature in occasione del Black Friday. L’associazione ha stilato in proposito un decalogo con i consigli utili ai consumatori, specie per chi deciderà di fare compere sul web:

- Acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

- Acquistate solo da venditori sicuri: assicurativi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale;

- Attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano esageratamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una truffa;

- Controllate non solo il prezzo del prodotto, ma anche se comprensivo di spese di spedizione o tasse;

- Controllate la data di spedizione, e verificata sempre da dove viene spedito il prodotto;

- Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali;

- Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

- Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online.