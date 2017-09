A Buriano di Quarrata

L'OASI turistica di Baugiano in località Buriano di Quarrata ha ospitato il 3° “Baugiano Ecotrail” - 2° Trofeo “Lo Sceriffo”, manifestazione podistica organizzata da La Stanca di Valenzatico con a disposizione un percorso di 18 chilometri per i competitivi e di 8 mila metri per la camminata. Ad avere la meglio sul difficilissimo percorso in 1 ora 12'21'' è stato l' atleta africano Sthepen Donyna (Aics Accoglienza Solidale Firenze) che ha distaccato di 1'20” Massimo Tredici (Nuova Atletica Lastra) e 3'26'' Samuele Cecchi (la Stanca Valenzatico), oltre i 5' sono giunti Edon Rossignoli (Individuale), Filippo Carloni (Folgore Paracadutisti), Antonio Di Sandro (Silvano Fedi Pistoia), Peter Opoku (Aics Accoglienza Solidale Firenze), Daniele Rossi (Podistica Quarrata), Aldo Torracchi (Nuova Atletica Lastra) e Fabrizio Daguin (Orst Fiesole).

La gara femminile è stata nettamente nel segno della pistoiese Romina Sedoni (Lammari9 che i 18 chilometri li ha corsi in 1'32'06'' lasciando a ben 2'28'' Michela Migliori (Runners Barberino) e 3'59'' di Michela Megli (Aics Accoglienza Solidale Firenze), ai piedi del podio Sandra Bartoli (La Galla Pontedera) e Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia).

La Podistica Quarrata con 18 atleti ha fatto proprio il trofeo di società, piazza d' onore per Prato.