Il 12° Forum Risk Management in Sanità alla Fortezza da Basso

Dal 28 novembre al 1 dicembre

Dal 28 novembre al 1 dicembre alla Fortezza da Basso si svolge il 12° Forum Risk Management in Sanità, l’evento di riferimento per il panorama della Sanità nazionale, un momento di incontro fra tutti gli operatori di settore. Focus sul tema “Sicurezza e qualità delle cure: la sfida per il cambiamento”. Si parlerà di Responsabilità professionale ed obbligo di assicurazione degli operatori; Innovazione delle reti cliniche ed assistenziali tra ospedale e territorio; Sicurezza e qualità dei servizi sanitari per tutti i cittadini e sostenibilità del servizio sanitario nazionale. La partecipazione al Forum è gratuita.

Il Forum è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie. Quest'anno aderiscono anche i Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della Toscana con uno stand, n. 57 nel Padiglione 'Spadolini', dove sarà possibile conoscere le proposte in merito alla radiologia domiciliare come opportunità di telemedicina e alla stampa 3D e a tutte le sue potenzialità. Il 30 novembre, inoltre, alle 14.00, nella Sala Forma Forum, il Coordinamento Regionale dei Collegi Professionali TSRM ha organizzato un incontro specifico.

su “Qualità e sicurezza delle prestazioni radiologiche”, come da allegato programma.

Tra i relatori sarà presente anche Alessandro Beux, Presidente della Federazione Nazionale Collegi TSRM.