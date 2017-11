I Guns N' Roses... Al Firenze Rocks - Visarno Arena

- UFFICIALE - La band di Axl Rose e Slash è il primo " BIG " annunciato per la seconda edizione di Firenze Rocks in data 15 Giugno 2018.

Dopo aver venduto più di 3 milioni di biglietti tra il 2016 e il 2017 in tutto il mondo, il "Not In This Lifetime Tour" dei Guns N' Roses ritorna in Italia dopo il grandioso concerto dello scorso 10 giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per tutte le informazioni legate alla vendita dei biglietti restate connessi con tutti i canali Social e Firenze Rocks, dalle 14.00 di lunedì 13 novembre 2017.

Firenze Rocks 2018

14 / 17 giugno 2018 alla Visarno Arena - Parco delle Cascine di Firenze.