I Gigli festeggiano 20 anni: Saldi, Notte Bianca ed altri eventi

​Il 29 maggio 1997 apriva il Centro Commerciale I GIGLI, allora il più grande centro commerciale italiano

Fino dall'apertura il Centro Commerciale gestito dalla società Larry Smith è oggi in Italia un primato per il maggior numero di visitatori, circa 19 milioni nel 2016.

Rinnovato negli spazi e nelle insegne oltre all’arrivo dei nuovi brand il compleanno dei Gigli sarà costellato da una serie di eventi per tutti dai bambini agli adulti.

Stefano de Robertis responsabile marketing Eurocommercial properties “Il mondo del commercio sta vivendo un momento di trasformazione reso necessario da un consumatore che è sempre più esigente; emerge quindi la necessità di offrire esperienze rilevanti sempre più customizzate. I GIGLI è stato rinnovato per offrire una risposta concreta alla necessità e ai desideri delle persone, per differenziarsi e proporsi così con caratteristiche di unicità. Ci arriviamo dopo venti anni di successi con una galleria profondamente rinnovata: nuove ancore commerciali, nuovi parcheggi,nuovi spazi di relax e di ristoro, la digitalizzazione della galleria che consente una comunicazione e un ingaggio del cliente mai visto prima: partiremo con il primo concorso digitale 'gigli venti e vinci' , con nuovi infopoint con directory digitali per dare maggiore orientamento ai clienti nei percorsi. Come sempre, forme nuove di intrattenimento grazie ad un programma di eventi per tutti i target e tutti i gusti. E a proposito di gusti, sono orgoglioso di comunicare che in occasione del 20 anniversario sarà lanciato il nuovo gusto di gelato 'gigli', una gustosa mousse dai colori del logo creata per noi da chef della gelateria sottozero che sarà presente nel mix dei gusti non solo a I GIGLI, ma anche nelle altre gelaterie della città di Prato. Un modo per comunicare il brand multisensoriale, un brand come lo è I GIGLI, che va oltre al semplice ruolo di centro commerciale".



Luca Frigeri direttore del Centro Commerciale I GIGLI “Per i venti anni del centro commerciale I GIGLI abbiamo scelto di puntare su un restyling completo non solo nelle insegne e della Galleria, ma anche potenziando i servizi come l’aumento di posti auto per i nostri visitatori, gli spazi sempre più ampi con proposte diverse a seconda delle esigenze, per le famiglie, per i bambini e anche per gli amici a quattro zampe. Molti sono gli eventi in programma per il compleanno, ma non si esauriranno nel giro di due settimane, andranno avanti per tutto l’anno. Ci saranno nuovi marchi, un concorso che aggiudicherà ogni giorni la Gigli Gift da 1000 euro, un rinnovato Ginfo e un centro commerciale migliorato per accogliere le esigenze di ciascuno”.

“Mi preme sottolineare come l'arrivo delle nuove insegne – prosegue il direttore Luca Frigeri – I GIGLI offriranno oltre 2000 posti di lavoro, un numero che nel tempo è sempre incrementato e che ci consolida come una delle realtà toscane più importanti a livello occupazionale”.



TUTTI GLI EVENTI – Il compleanno è de I GIGLI ma la festa è per tutti, con eventi per ragazzi, famiglie e bambini. A portare allegria e divertimento, dal 25 maggio al 5 giugno, saranno i “Gigli Angels”, una squadra di ragazzi e ragazze che coinvolgeranno i clienti del Centro commerciale e saranno presenti nelle località e nei locali più alla moda tra Firenze, Prato e Pistoia. Gli angeli, con tanto di soffici ali, proporranno un videoquiz “CHE GIGLI SAI?” e distribuiranno premi e gadget ai partecipanti che sapranno dare le risposte giuste.

Grande festa il 2 giugno per l'inaugurazione del nuovo store Primark.

Il Centro commerciale sarà aperto eccezionalmente dalle 8,30 alle 23 con dj-set, spazio per selfie e animazioni per dare il benvenuto al colosso del fashion. Dalle 16,30 alle 19,30 uno speciale aperitivo per tutti servito su tavoli itineranti, mentre gli artisti del “Circo bianco” si esibiranno in evoluzioni aeree e acrobatiche in galleria.



Entro il mese di giugno un altro ingresso d'eccezione tra i partner del Centro Commerciale: apre i battenti Ai banchi del Mercato centrale, in Food Court al primo piano.

Una festa di compleanno non è tale se non ci sono i bambini, e I GIGLI dedicano ai più piccoli un'intera giornata pensata per loro, con parata di mascotte, giochi gratuiti e gelati. Nei negozi di abbigliamento per i piccoli sconti speciali. Dal 12 al 18 giugno festa per i Polaretti, i ghiaccioli che accompagnano da 25 anni le nostre estati e che hanno come testimonial i simpaticissimi pinguini, con giochi e animazioni per i più piccoli. All'esterno del Centro un'area speciale con free fall, scivolo, tappeti elastici, piscina e gonfiabili.

Si tenterà anche la fortuna con il concorso “Vieni, Venti e Vinci!”.

Dal 13 al 26 giugno ogni giorno in palio una Gigli gift card da 1.000 euro. Per ogni acquisto pari o superiore a 20 euro si ha diritto ad una giocata. A rendere tutto più divertente sarà scoprire se si è vinto tramite il ring elettronico di Corte Tonda, che si illuminerà a ogni giocata.

Spazio anche per la musica: il 9 giugno arrivano The Kolors, che saranno ospitati in un'arena esterna davanti a Corte Tonda. Il 17 giugno sarà la volta di Matt & Bise, i famosi Youtuber, per il firmacopie del loro nuovo libro “Una mamma per nemica”.

Ancora musica con il dj set a cura di Margherita Cecchi del noto locale fiorentino Colle Bereto, il 18 giugno, accompagnata dalle esibizioni acrobatiche del Circo bianco.

Il primo luglio partenza dei saldi, con occasioni e promozioni nei negozi del Centro. Il 14 luglio la Notte bianca, con apertura straordinaria fino a mezzanotte. Per i piccoli arrivano i Supepigiamini Pj masks e per tutti la Ciaffero band una travolgente banda di clown con brani popolare e gag. A seguire lo show di condotto da Enzo Polidoro e Didi Mazzilli di Colorado. Durante lo show vengono riproposti Turbotabbis, per uno show dal sapore demenziale ma innovativo, con magia e clownerie.

Infine, one man show di Pucci, comico e cabarettista di Quelli che il calcio e Colorado.