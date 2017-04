Guarda Firenze: il disegno della maglia ufficiale

Domenica mattina la gara

Sarà firmata dall’artista fiorentino Sergio Nardoni la maglia ufficiale Asics che riceveranno tutti i partecipanti alla Guarda Firenze numero 45 in programma domenica 30 aprile con partenza alle 9.30 da Piazza Duomo, dove sarà posizionato anche l’arrivo. I partecipanti alla tradizionale corsa podistica di 10 km per le vie della città potranno quindi aggiungere la maglia alla propria collezione. La scelta dell’artista e del Comitato organizzatore raffigura quest’anno un disegno di grande impatto visivo, meno stilizzato che nelle scorse edizioni della corsa, con la basilica di San Lorenzo sullo sfondo. Soprannominato il genio ingenuo, una carriera iniziata precocemente e ora più che cinquantennale, Nardoni, di antica famiglia toscana, vive e lavora nel Chianti ed è stato anche docente presso la Rutger’s Univertsity of New Jersey e presso la Facoltà di Belle Arti della Sichuan University of China. Le magliette potranno essere ritirate domenica 30 aprile in Piazza San Giovanni al termine della manifestazione, mostrando il pettorale.

E dopo il successo dello scorso anno un particolare riscaldamento con animazione pregara per chi lo vorrà, sarà curato prima del via da Fabio Inka, ambassador di Asics, che utilizzerà una particolare playlist musicale. Sul palco in piazza San Giovanni, attigua alla zona partenza di Piazza Duomo. Fabio Inka è famoso per essere il creatore di un nuovo metodo di allenamento: Impacto training, il cui obiettivo è insegnare ai propri allievi ad allenarsi ad alta intensità (HIIT) ovunque e senza l’ausilio di attrezzi. Con Impacto Training, Fabio indirizza i suoi allievi verso uno stile di vita sano, orientato al benessere di corpo e mente, consentendogli di ottenere risultati in breve tempo, con allenamenti stimolanti, sempre diversi e divertenti.

La novità del 2017 è che l’animazione in piazza e riprenderà anche dopo la partenza della gara. Inka metterà in pratica un’animazione ad hoc per coinvolgere anche chi vorrà essere presente e divertirsi pur senza correre.

Animazione anche da parte di training Consultant e di Lady Radio.

Alla Guarda Firenze ci si iscrive fino a venerdì 28 aprile presso Firenze Marathon, in Viale M.Fanti 2, Universo Sport, Isolotto Dello Sport, Training Consultant in Via Fra G. Angelico 6 e la domenica mattina della gara, fino alle 9, in Piazza Duomo, salvo esaurimento pettorali.

DOVE ISCRIVERSI:

Ecco quali sono i punti di iscrizione:

Fino a venerdì 28 aprile presso:

FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 - Tel: 055 5522957

UNIVERSO SPORT:

Via Masaccio, 201/D, 50132, Firenze - Tel. 055 588021

Piazza del Duomo, 7, 50122, Firenze – Tel. 055 2675962

Via Sandro Pertini, 36, 50127, Novoli - Tel. 055 4221252

Via Erbosa, 68 Centro Commerciale "Centro* Gavinana" – Tel. 055 6810839

I Gigli - Via San Quirico, 165 - Campi Bisenzio – Tel. 055 8969403

ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell' Argingrosso, 69 a/b ( Fi )- Tel: 055 7331055

TRAINING CONSULTANT, Via Fra G.Angelico 6 ( Fi )- Tel: 055 6236163

inoltre

La domenica mattina della gara, fino alle 9, in Piazza Duomo, salvo esaurimento pettorali.