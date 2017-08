Giovanisì: aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione tecnica superiore

Formazione lavorativa in parchi e giardini per i giovani sottoposti a procedimenti penali

FIRENZE– Sono aperte le iscrizioni ai corsi finanziati con il bando 2016 del Por Fse 2014-20. Si tratta di corsi Its, ossia di istruzione tecnica superiore, per l'anno formativo 2017-18. Essi sono stati approvati dalla Regione Toscana con un apposito e recente decreto. I percorsi affidati alle fondazioni Its rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l'autonomia dei giovani, e rappresentano un importante segmento di formazione terziaria non universitaria, sorto per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese. Offrono un'ampia gamma di scelta nei settori strategici dello sviluppo, nonché nelle eccellenze che caratterizzano la produzione toscana: meccanica, tessile, efficienza energetica, turismo, arte e beni culturali, agroalimentare, nuove tecnologie, trasporti e logistica. I corsi sono attivati in molti centri del territorio regionale. I dati occupazionali degli studenti che hanno partecipato ai corsi Its validati negli anni passati (fonte Indire) parlano di oltre il 90 per cento di occupati a sei mesi e più del 70 per cento a dodici mesi dal diploma. Questo a dimostrazione dell'efficacia di simili corsi. Almeno il 30 per cento della durata dei corsi è svolto in azienda e ciò permette di stabilire un forte legame con il mondo produttivo attraverso stage anche all'estero. Inoltre, il corpo docente proviene per almeno il 50 per cento dal mondo del lavoro. I corsi, in genere, si articolano in quattro semestri (1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri. Alla conclusione dei corsi sono previste delle verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Ai corsi possono iscriversi gratuitamente i giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) in possesso del diploma di scuola secondaria (secondo grado) od i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale, o Iefp, integrato da un percorso istruzione e formazione tecnica superiore, Ifts, della durata di un anno. I corsi le cui iscrizioni sono aperte sono elencati alla specifica pagina web di Giovanisì, dove sono specificate le tipologie, la durata e le sedi di svolgimento dei vari Its.

Via libera dalla giunta alla prosecuzione delle esperienze di integrazione socio-lavorative e di reinserimento sociale in favore dei minori presso il servizio parchi, giardini e aree verdi. E’ stato approvato nel corso dell’ultima giunta grazie ad una delibera dell’assessora all’ambiente Alessia Bettini il rinnovo del protocollo di intesa fra il Comune di Firenze e il Centro Giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria sottoscritto nel 2015. Il protocollo viene rinnovato prima della scadenza in virtù degli ottimi risultati fin qui conseguiti e si basa sulla scelta, ritenuta importante da parte del Comune, di mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze per creare occasione di reinserimento sociale dei minori in regime detentivo attraverso l’attività formativa e lavorativa. “La Direzione Ambiente, ed in particolare il Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi, del resto, svolge un’attività di manutenzione e gestione delle aree verdi che ben si presta a progetti di reinserimento lavorativo, già da tempo sperimentati con successo” ha detto l’assessora all’ambiente Alessia Bettini, che ha aggiunto: “Con questo accordo diamo a questi ragazzi la possibilità di una riqualificazione anche professionale e contemporaneamente offriamo una risposta importante sul piano del decoro della città. Uniamo così il recupero sociale a quello ambientale”.