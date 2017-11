Gabbani a Firenze, Magellano Special Edition: coda da Hard Rock Café

A gennaio evento speciale al Mandela Forum

Il cantante ha incontrato i fan e firmato le copie di "Magellano Special Edition", il doppio CD in uscita proprio il 17 novembre per BMG Rights Management che contiene, oltre al disco originale “Magellano”, certificato disco di platino il 16 ottobre scorso, un CD live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”, registrato durante l'ultimo tour, che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e ha portato Francesco a esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di spettatori.



L’instore tour è il capitolo finale di un viaggio e un tour incredibile iniziato il 19 giugno da Verona e conclusosi il 30 settembre dopo 44 concerti in giro per l'Italia. Dall'8 dicembre sarà inoltre disponibile, in esclusiva per Amazon, il doppio vinile di “Sudore, fiato, cuore” mentre il 20 gennaio, al Mandela Forum di Firenze, Francesco Gabbani festeggerà tutti i successi ottenuti con un concerto speciale.

L’11 febbraio 2017 Francesco Gabbani ha vinto la 67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma”: per la prima volta nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big. Il 14 febbraio il video di “Occidentali’s Karma” totalizza 4.353.802 visualizzazioni confermandosi il primo video di un artista italiano più visto in un solo giorno in assoluto. Il singolo resta per settimane in vetta alle classifiche di vendita dei singoli e di airplay radiofonico.