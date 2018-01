Fuochi di San Giovanni: il 24 di ogni mese da Villa Bardini

Un minuto di ‘fochi’ lanciati da Villa Bardini, il 24 di ogni mese a partire da mercoledì 24 gennaio

Una sorpresa annunciata stamani della Società di San Giovanni Battista e da Fondazione CR Firenze che col nome di ‘’Aspettando i ‘Fochi’.

Un minuto di ‘fochi’ lanciati da Villa Bardini, il 24 di ogni mese a partire da mercoledì 24 gennaio ed un ciclo di incontri in preparazione al grande spettacolo del 24 giugno festa, del Patrono San Giovanni Battista, che, quest’anno, è totalmente finanziato da Fondazione CR Firenze.



"San Giovanni tutto l’anno" hanno promosso un ciclo di eventi per fare meglio conoscere e apprezzare alla cittadinanza questa importante ricorrenza. (Ingresso solo su prenotazione fino ad esaurimento dei posti – Per informazioni 055 294174 – info@sangiovannifirenze.it). L’iniziativa è stata presentata stamani in Palazzo Vecchio dal sindaco, dal Presidente della Società di San Giovanni Battista Franco Puccioni, dal Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Gabriele Gori.

Ogni 24 del mese fino a maggio compreso, e grazie alla concessione degli spazi da parte della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron che ha in gestione il complesso per conto della Fondazione CRF, la serata ha questo svolgimento: alle 19 sarà possibile visitare la mostra allestita in quel periodo a Villa Bardini e alle 20, dalla Terrazza Belvedere, si assisterà ai ‘Fochi’ lanciati dalla parte in fondo del giardino.



Seguirà in una delle sale della villa, nell’ambito degli incontri dell’Osservatorio delle tradizioni e del patrimonio culturale di Firenze della San Giovanni, una breve conferenza di un esperto sulla Firenze del tempo e sulle ragioni storiche, popolari e religiose che hanno dato origine ai ‘Fochi’. La serata termina con un buffet (è chiesta una donazione minima di 10 euro).



Il primo appuntamento è col professor Giovanni Cipriani dell’Università di Firenze e col professor Alberto Giusti, docente alla FundRaising School di Forlì, che interverranno sul tema ‘Dal Fiorino al Bitcoin’.