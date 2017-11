Francesca Michielin: il nuovo singolo da venerdì 17 novembre

Il suo tour il 15 aprile a Viper Theatre di Firenze

Dopo il clamoroso successo di VULCANO, IO NON ABITO AL MARE è il nuovo singolo di Francesca Michielin che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 novembre. Il brano anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà venerdì 12 gennaio.

IO NON ABITO AL MARE porta la firma di Francesca, come sempre autrice dei suoi brani, per la prima volta in collaborazione con Calcutta.Questo è un brano che esalta la difficoltà di comunicare, la differenza che c’è tra sentire ed ascoltare e gli ostacoli in mezzo alle nostre parole. Probabilmente è una delle canzoni d’amore più coraggiose che Francesca abbia scritto, perché pur nell’incomprensione generale e nella tensione di un mondo di relazioni forzatamente passionali, c’è voglia di abbracciarsi, di non avere paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza. Quest’ultima viene “censurata” proprio sulla foto di copertina del singolo, dove l’abbraccio è nascosto dai pixel, derubandolo così di definizione e intensità.

“Ho il mare nella testa – spiega Francesca - perché per vent’anni il mio cuore è stato sopra una montagna. E dove c’è ora la montagna una volta c’era il mare e ho imparato ad ascoltare il silenzio che ha lasciato.”

Dal 20 novembre arriverà anche il video firmato da Giacomo Triglia, all’ottava collaborazione con Francesca, la clip è stata girata in provincia di Trapani al Cretto di Burri, l'opera di land art realizzata site specific tra il 1984 e il 1989 dove sorgeva la città vecchia di Gibellina, completamente distrutta dal terremoto del 1968.

Nel 2018 Francesca inizierà anche una nuova importante avventura live nei principali club di tutta Italia. Dopo l’anteprima di Parma il 16 marzo, il tour prodotto e distribuito da Live Nation partirà da Milano il 17 marzo, e toccherà poi Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania, Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma, Napoli e Firenze.

I biglietti per le date saranno in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 16 novembre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.