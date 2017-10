Firenze: sabato 21 ottobre workshop di Calligrafia e fiori di carta

Iniziativa dedicata alle bambine e mamme in Via Calimala 12r dalle 15:00

Divertirsi creando, creare divertendosi. Liu Jo punta ancora una volta sull’espressività e sulla voglia di creare, e questa volta lo fa coinvolgendo il mondo Junior&Baby.

Il brand sceglie infatti la calligrafa e graphic designer Betty Soldi per il suo primo tour di eventi in negozio destinati alle più piccole, appuntamenti nati all’insegna dell’espressività e dell’originalità che coinvolgeranno bimbe e mamme. Wonderful calligraphy il nome degli eventi in store, momenti di condivisione e divertimento che grazie a Liu Jo aiuteranno le più piccole a dare ampio spazio all’immaginazione.

Sei città - Torino, Roma, Parma, Verona, Milano e Firenze -, sette tappe in negozio durante le quali ogni bimba, accompagnata dalla propria mamma, riceverà una shopper Liu Jo su cui Betty Soldi o le sue collaboratrici scriveranno il suo nome in maniera unica: una sessione “creativa” e dedicata in cui la calligrafia fungerà da strumento per personalizzare il gift della bimba, un dono unico e non replicabile frutto di un momento dal sapore speciale. Per le più piccole un appuntamento ad alto tasso di creatività, durante il quale “affidarsi” alle mani esperte della designer ed interagire con nuove forme espressive. La shopper sarà inoltre arricchita da un’applicazione floreale a pois che unirà le suggestioni degli origami a quelle affascinanti della bella scrittura.

E mentre le bimbe saranno impegnate a vivere la magia della calligrafia grazie a Betty Soldi e al suo team, le mamme avranno la possibilità di vivere un pomeriggio unico per scoprire le nuove collezioni Liu Jo Autunno-Inverno 2017 e dedicarsi un momento speciale firmato Liu Jo.