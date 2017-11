Foo Fighters, Guns N' Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne a Firenze Rocks 2018! E ancora Avenged Sevenfold, Judas Priest e molte altre band che si aggiungeranno nei prossimi giorni!

**Scarica l’app ufficiale - scopri tutte le info e come accedere alle prevendite anticipate!**

Il festival più rock dell’estate italiana svela gli headliners dell’edizione 2018, in programma dal 14 al 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Una line-up straordinaria per un festival che l’anno passato ha accolto 140.000 fan da tutto il mondo e a cui andranno ad aggiungersi altri grandi nomi nelle prossime settimane.



I biglietti saranno disponibili (vedi dettagli sotto):- in prevendita nei prossimi giornisulla App di Firenze Rocks - per Android e iOS - sviluppata in collaborazione con la digital company bitdrome. - successivamente tramite vendita generale nei circuiti www.ticketmaster.it e www.ticktetone.it.



E questo è solo l’antipasto di Firenze Rocks 2018! A breve tutti gli ospiti che andranno a completare la line-up. Le informazioni sul festival, le band e le prevendite sono disponibili sul nuovo sito www.firenzerocks.it e sulla nuova applicazione (per Android e iOS) di Firenze Rocks.



PREVENDITE

Saranno disponibili i seguenti abbonamenti:4 giorni Pit: 280 euro4 giorni Posto Unico: 235 euro



IRON MAIDEND alle ore 11.00 di martedì 14/11 presale sulla App Firenze RocksDalle ore 12.00 di mercoledì 15/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.itBiglietto Pit : 65 euro + prevenditaBiglietto Posto Unico: 55 euro + prevenditaVIP Rocks Party: 305 euro + prevendita



FOO FIGHTERS Dalle ore 11.00 di mercoledì 15/11 presale sulla App Firenze RocksDalle ore 12.00 di giovedì 16/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.itBiglietto Pit : 80 euro + prevenditaBiglietto Posto Unico: 70 euro + prevenditaVIP Rocks Party: 320 euro + prevendita



OZZY OSBOURNE/AVENGED SEVENFOLD/JUDAS PRIEST Dalle ore 11.00 di giovedì 16/11 presale sulla App Firenze RocksDalle ore 12.00 di venerdì 17/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.itBiglietto Pit : 65 euro + prevenditaBiglietto Posto Unico: 55 euro + prevenditaVIP Rocks Party: 305 euro + prevendita.



GUNS N’ ROSES Dalle ore 11.00 di venerdì 17/11 presale sulla App Firenze RocksDalle ore 12.00 di sabato 18/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.itBiglietto Pit : 80 euro + prevenditaBiglietto Posto Unico: 70 euro + prevenditaVIP Rocks Party: 320 euro + prevendita.



Il pacchetto VIP Rocks Party conterrà :

- 1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un PIT riservato sottopalco- Parcheggio riservato

- Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00- Open Bar dalle 17.00 alle 24.00

- Toilette riservata ai partecipanti al Party

- Buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del Festival

- Pass laminato ricordo