Firenze dice no allo slogan #StopGender

L'assessore Funaro: "La nostra città é da sempre impegnata a garantire il rispetto delle differenze". Convegno su identità sessuale minori, Sì Toscana a Sinistra: "Solo dialogo tra esperti e famiglie. Donzelli venga ad ascoltare"

Firenze dice no alle discriminazioni e si schiera contro lo slogan #StopGender nelle scuole che fa parte della campagna contro l'ideologia gender nelle scuole, ideata da 'CitizenGO' e 'Generazione Famiglia' che prevede il passaggio in varie città italiane, tra cui Firenze, del 'Bus delle libertà'. "La nostra città é da sempre contro ogni tipo di discriminazione ed è impegnata a garantire il rispetto delle differenze tra le persone - ha detto l'assessore alle Pari opportunità Sara Funaro -. Siamo contrari a tutte le forme di discriminazione e a favore della libertà di espressione e di opinione, ma la scritta #StopGender é un chiaro intento discriminatorio".

“Il problema della cosiddetta 'identità sessuale fluida', già in età scolare, è un dato di fatto, acclarato dalla comunità scientifica. Sono situazioni che colgono spesso impreparate le famiglie e le istituzioni devono sapere meglio come aiutarle”. Così Paolo Sarti, consigliere regionale di SI’ -Toscana a Sinistra, spiega le ragioni del convegno “Bambini in rosa”, che si terrà sabato 7 ottobre in Consiglio regionale. Al capogruppo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che accusa Sì Toscana a Sinistra di “strumentalizzazione” e di “fare propaganda gender”, Sarti risponde: “Venga lo stesso Donzelli ad ascoltare le storie di queste famiglie, e che tipo di supporto, psicologico ma non solo, hanno bisogno. Dobbiamo, infatti, prevedere che il personale, ad esempio, dei consultori, sia preparato su questo. Le famiglie hanno bisogno di un sostegno e di essere guidate. Venga allora Donzelli a capire le loro esigenze e i pareri degli esperti”. Quanto all’opportunità di tenere il convegno in Consiglio, “le istituzioni c’entrano - replica Sarti - perché qui stiamo parlando di servizi pubblici, come quello già attivo a Careggi. Affrontiamo allora il tutto con serenità e abbassiamo i toni. Siamo al servizio della popolazione non per decidere cos’è giusto o sbagliato, ma come è possibile aiutare, lo ripeto, le famiglie”.