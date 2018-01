Fiorentina-Hellas Verona nella 22^ giornata della Serie A TIM 2017/18

Domenica 28 gennaio (ore 15) allo stadio 'Artemio Franchi'

Fiorentina-Hellas Verona è in calendario domenica 28 gennaio (ore 15) allo stadio 'Artemio Franchi', nella 22^ giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad arbitrare la partita sarà il signor Gavillucci della sezione AIA di Latina.

Seduta di rifinitura presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per i gialloblù, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, in programma domani (ore 15) allo stadio 'Artemio Franchi'. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento e torelli, per poi passare ad esercitazioni tattiche finalizzate alla conclusione. In seguito il gruppo è stato impegnato in esercizi sul possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una partitella e una serie di calci piazzati.

Nel gioco degli ex i viola ritrovano Romulo, che a Firenze ha collezionato 30 presenze e messo a segno 2 reti nell'arco di due stagioni (dal 2011 al 2013).

I convocati viola:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.