Finanziamenti europei: incontro a Firenze sulle opportunità per gli enti locali

Seminario lunedì 27 novembre in Palazzo Medici Riccardi, dalle ore 9.30

Lunedì 27 Novembre, dalle ore 9.30, si terrà in Palazzo Medici Riccardi il seminario "I Finanziamenti Europei per le Città: Fondi Diretti, Indiretti ed Iniziative".

L'evento, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Commissione Europea, sarà rivolto ad amministratori e tecnici dei Comuni e delle Unioni di Comuni che compongono il territorio metropolitano e sarà mirato a trasmettere ai partecipanti conoscenze pratiche e utili sulle opportunità di finanziamento della Commissione Europea a cui gli Enti locali possano accedere da soli o in forma associata. Il Seminario permetterà inoltre di prendere contatto diretto con gli attori che a Roma o in Toscana sono competenti per la materia.