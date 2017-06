Festa medievale di Monteriggioni: un viaggio indietro nei secoli

In programma al Castello da giovedì 6 a domenica 9 luglio e da venerdì 14 a domenica 16 luglio. L'edizione 2017 si aprirà sabato 24 e domenica 25 giugno con 'La Disfida della Valdelsa', con protagoniste rappresentanze in armatura di Monteriggioni e Poggibonsi, in una giostra cavalleresca che rievoca la Battaglia di Colle Val d'Elsa, avvenuta tra il 16 e il 17 giugno 1269 fra le truppe ghibelline di Siena e quelle guelfe di Carlo D'Angiò e di Firenze

FIRENZE- La XXVII edizione della festa medievale ‘Monteriggioni di torri si corona' è in programma nei due weekend da giovedì 6 a domenica 16 luglio. Il 24 e 25 giugno prossimi si terrà invece la seconda edizione de ‘La disfida della Valdelsa', durante la quale verrà proposto un torneo cavalleresco in armatura fra Monteriggioni e Poggibonsi e la rievocazione della Battaglia di Colle del giugno 1269 fra guelfi e ghibellini. Sabato 24 e domenica 25 giugno 'La Disfida della Valdelsa' farà da preludio alla Festa Medievale che animerà il Castello reso eterno anche da Dante Alighieri nella sua Commedia da giovedì 6 a domenica 9 luglio e da venerdì 14 a domenica 16 luglio, facendo rivivere l'atmosfera medievale fra misteri e magie ai tempi di Dante.

La XXVII edizione della Festa Medievale, che ogni estate anima il centro storico di Monteriggioni con un evocativo viaggio indietro nel tempo, è dedicata quest'anno al mondo dei misteri, delle paure e delle magie al tempo di Dante. Il tema, da sempre molto affascinante e oggetto di studi e ricerche, è altrettanto complesso e articolato e nei giorni della manifestazione, grazie anche alla consulenza scientifica di Marco Valenti, sarà declinato su decine di eventi e di spettacoli che accenderanno i riflettori sul XIII e XIV secolo con performance di danza, musica e teatro. Gli appuntamenti illumineranno la cinta muraria citata da Dante e immancabile tappa della Via Francigena dal primo pomeriggio alla mezzanotte. Aprirà la festa il "Banchetto al Castello", una grande cena in Piazza Roma, nel cuore del Castello di Monteriggioni, il 6 luglio alle ore 20.45.

I biglietti per le due manifestazioni possono essere acquistati sul circuito Box Office, attraverso il sito www.boxol.it oppure direttamente presso le biglietterie all’esterno del campo storico, per ‘La disfida della Valdelsa’ oppure all’esterno del Castello di Monteriggioni per la Festa Medievale. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turismo del Comune di Monteriggioni al numero 0577 304834 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.